Итоговый выпуск новостей за 22: 00: иск в суд ООН. Лечение Януковича
В итоговом выпуске за 4 декабря, по состоянию на 22:00 – Украина готовит иск в Международный суд ООН из-за агрессии России в Керченском проливе. Травмированного во время игры в теннис Виктора Януковича будут лечить в Израиле.
Также в выпуске:
Президент Украины Петр Порошенко уволил своего постоянного представителя в Крыму Бориса Бабина.
Генпрокурор Юрий Луценко назвал имя нового подозреваемого в деле убийства Екатерины Гандзюк.
Ситуацию в Азовском море обсудили в Брюсселе министры иностранных дел стран НАТО.
Источник: 24 канал
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