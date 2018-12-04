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      Итоговый выпуск новостей за 22: 00: иск в суд ООН. Лечение Януковича

      Выпуск новостей 73 Читати новину українською

      В итоговом выпуске за 4 декабря, по состоянию на 22:00 – Украина готовит иск в Международный суд ООН из-за агрессии России в Керченском проливе. Травмированного во время игры в теннис Виктора Януковича будут лечить в Израиле.

      Также в выпуске:

      Президент Украины Петр Порошенко уволил своего постоянного представителя в Крыму Бориса Бабина.

      Генпрокурор Юрий Луценко назвал имя нового подозреваемого в деле убийства Екатерины Гандзюк.

      Ситуацию в Азовском море обсудили в Брюсселе министры иностранных дел стран НАТО.

      Теги: Новости Украины Виктор Янукович Трибунал в Гааге ООН Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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      Новости за 4 декабря
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