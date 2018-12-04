Итоговый выпуск новостей за 22: 00: иск в суд ООН. Лечение Януковича

В итоговом выпуске за 4 декабря, по состоянию на 22:00 – Украина готовит иск в Международный суд ООН из-за агрессии России в Керченском проливе. Травмированного во время игры в теннис Виктора Януковича будут лечить в Израиле.

Также в выпуске: Президент Украины Петр Порошенко уволил своего постоянного представителя в Крыму Бориса Бабина. Генпрокурор Юрий Луценко назвал имя нового подозреваемого в деле убийства Екатерины Гандзюк. Ситуацию в Азовском море обсудили в Брюсселе министры иностранных дел стран НАТО.