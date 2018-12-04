Підсумковий випуск новин за 22:00: Позов до суду ООН. Лікування Януковича

У підсумковому випуску за 4 грудня станом на 22:00 – Україна готує позов до Міжнародного суду ООН через агресію Росії у Керченській протоці. Травмованого під час гри у теніс Віктора Януковича лікуватимуть в Ізраїлі.

Також у випуску: Президент України Петро Порошенко звільнив свого постійного представника у Криму Бориса Бабіна. Генпрокурор Юрій Луценко назвав ім'я нового підозрюваного у справі вбивства Катерини Гандзюк. Ситуацію в Азовському морі обговорили у Брюсселі міністри закордонних справ країн НАТО.