Підсумковий випуск новин за 22:00: Позов до суду ООН. Лікування Януковича
У підсумковому випуску за 4 грудня станом на 22:00 – Україна готує позов до Міжнародного суду ООН через агресію Росії у Керченській протоці. Травмованого під час гри у теніс Віктора Януковича лікуватимуть в Ізраїлі.
Також у випуску:
Президент України Петро Порошенко звільнив свого постійного представника у Криму Бориса Бабіна.
Генпрокурор Юрій Луценко назвав ім'я нового підозрюваного у справі вбивства Катерини Гандзюк.
Ситуацію в Азовському морі обговорили у Брюсселі міністри закордонних справ країн НАТО.
Джерело: 24 канал
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