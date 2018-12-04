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      Підсумковий випуск новин за 22:00: Позов до суду ООН. Лікування Януковича

      Випуск новин 98 Читать новость на русском

      У підсумковому випуску за 4 грудня станом на 22:00 – Україна готує позов до Міжнародного суду ООН через агресію Росії у Керченській протоці. Травмованого під час гри у теніс Віктора Януковича лікуватимуть в Ізраїлі.

      Також у випуску:

      Президент України Петро Порошенко звільнив свого постійного представника у Криму Бориса Бабіна.

      Генпрокурор Юрій Луценко назвав ім'я нового підозрюваного у справі вбивства Катерини Гандзюк.

      Ситуацію в Азовському морі обговорили у Брюсселі міністри закордонних справ країн НАТО.

      Теги: Новини України Випуск новин ООН Гаазький трибунал Віктор Янукович
      Джерело: 24 канал
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