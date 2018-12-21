Итоговый выпуск новостей за 22: 00: Итоги работы Верховной Рады. Транш МВФ
В итоговом выпуске новостей за 21 декабря по состоянию на 22:00 – сегодня было последнее в 2018 году заседание парламента в почти пустой зале. До конца заседания досидели лишь 10 нардепов. В Украину поступил первый транш от МВФ, а именно 1,3 миллиарда долларов.
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Источник: 24 канал
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