Итоговый выпуск новостей за 22: 00: Итоги работы Верховной Рады. Транш МВФ

В итоговом выпуске новостей за 21 декабря по состоянию на 22:00 – сегодня было последнее в 2018 году заседание парламента в почти пустой зале. До конца заседания досидели лишь 10 нардепов. В Украину поступил первый транш от МВФ, а именно 1,3 миллиарда долларов.

Также в выпуске: В Барселоне произошли столкновения между протестующими и полицией. В Киеве в Александровской больнице два человека умерли от гриппа. Министр обороны США Джеймс Мэттис уйдет в отставку в феврале