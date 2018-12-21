Підсумковий випуск новин за 22:00: Підсумки роботи Верховної Ради. Транш МВФ
У підсумковому випуску новин за 21 грудня станом на 22:00 – сьогодні було останнє у 2018 році засідання парламенту у майже порожній залі. До кінця засідання досиділи лише 10 нардепів. В Україну надійшов перший транш від МВФ, а саме 1,3 мільярда доларів.
Також у випуску:
У Барселоні сталися сутички між протестувальниками та поліцією.
У Києві в Олександрівській лікарні двоє людей померли від грипу.
Міністр оборони США Джеймс Меттіс піде у відставку в лютому
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
-
"Не було би Собору": Філарет відповів на заяви митрополита Михаїла щодо шантажусьогодні , 00:03
-
"Ми знали, нас не цікавить": італійська компанія співпрацює з окупантами в Криму попри санкції21 грудня , 22:53
-
Агресія Путіна та війна в Україні: які загрози бачить НАТО у наступному році21 грудня , 22:02
Коментарі