Підсумковий випуск новин за 22:00: Підсумки роботи Верховної Ради. Транш МВФ

У підсумковому випуску новин за 21 грудня станом на 22:00 – сьогодні було останнє у 2018 році засідання парламенту у майже порожній залі. До кінця засідання досиділи лише 10 нардепів. В Україну надійшов перший транш від МВФ, а саме 1,3 мільярда доларів.

Також у випуску: У Барселоні сталися сутички між протестувальниками та поліцією. У Києві в Олександрівській лікарні двоє людей померли від грипу. Міністр оборони США Джеймс Меттіс піде у відставку в лютому