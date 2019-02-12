Итоговый выпуск новостей за 22: 00: Эпидемия гриппа. Отстранение Супрун

В итоговом выпуске новостей за 12 февраля по состоянию на 22:00 – почти 300 школ на Львовщине из-за гриппа закрыли на карантин, ведь на прошлой неделе по всей Украине заболело почти 16,5 тысяч человек. Суд так и не решил, возвращать ли полномочия отстраненной главе Министерства здравоохранения Ульяне Супрун.

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