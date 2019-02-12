Підсумковий випуск новин за 22:00: Епідемія грипу. Відсторонення Супрун

У підсумковому випуску новин за 12 лютого станом на 22:00 – майже 300 шкіл на Львівщині через грип закрили на карантин, адже минулого тижня по всій Україні захворіло майже 16,5 тисяч людей. Суд та і не вирішив, чи повертати повноваження відстороненій очільниці Міністерства охорони здоров'я Уляні Супрун.

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Вітчизняна валюта з початку 2019 року швидко зміцнює свої позиції. Це пояснюється тим, що економічна стабільність зацікавила інвесторів, які почали купувати гривневі облігації.

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