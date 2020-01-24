Итоговый выпуск новостей за 22: 00: Коронавирус в Украине. Задержание Левина

В итоговом выпуске новостей за 23 января по состоянию на 22:00 – с подозрением на коронавирус госпитализированы трое людей в Украине. Об этом заявила министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая. Подозреваемого в деле по убийству Екатерины Гандзюк Алексея Москаленко, известного как Левин, задержали в Болгарии.

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Ровно пять лет назад боевики расстреляли из "Градов" жилой район Мариуполя. Тогда погиб 31 человек.

Порошенко допросили в ГБР. Пятый президент свидетельствовал по делу подписания Минских соглашений.

Пока Порошенко находился на допросе в стенах ГБР, его сторонники подрались с противниками пятого президента.