Підсумковий випуск новин за 22:00: Коронавірус в Україні. Затримання Левіна
У підсумковому випуску новин за 24 січня станом на 22:00 – з підозрою на коронавірус госпіталізували і трьох людей в Україні. Про це заявила міністр охорони здоров'я України Зоряна Скалецька. Підозрюваного у справі по вбивству Катерини Гандзюк Олексія Москаленко, відомого як Левін, затримали у Болгарії.
Також у випуску:
Рівно п'ять років тому бойовики розстріляли з "Градів" житловий район Маріуполя. Тоді загинула 31 людина.
Порошенка допитали в ДБР. П'ятий президент свідчив у справі підписання Мінських угод.
Поки Порошенко перебував на допиті у стінах ДБР, його прихильники почубились із противниками п'ятого президента.
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