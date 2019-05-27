Итоговый выпуск новостей за 22: 00: Первая рабочая поездка Зеленского. Новый Европарламент
В итоговом выпуске новостей за 27 мая по состоянию на 22:00 – первая командировка Зеленского уже на посту президента – на позиции украинских военных на Донбассе. Гарант посетил станицу Луганскую и город Счастье. В ЕС завершились выборы в Европарламент. Для Украины важно, кто сформирует его: друзья Кремля или проевропейские силы.
Также в выпуске:
Депутаты Львовского городского совета хотят отправить Андрея Садового в отставку.
Партия "Слуга народа" объявила о походе на парламентские выборы.
Детали бунта в колонии Одессы.
Источник: 24 канал
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