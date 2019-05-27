Підсумковий випуск новин за 22:00: Перша робоча поїздка Зеленського. Новий Європарламент
У підсумковому випуску новин за 27 травня станом на 22:00 – перше відрядження Зеленського вже на посаді президента до позицій українських військових на Донбасі. Гарант завітав до Станиці Луганської та міста Щастя. В ЄС завершилися вибори до Європарламенту. Для України важливо, хто сформує його: друзі Кремля чи проєвропейські сили.
Також у випуску:
Депутати Львівської міської ради хочуть відправити Андрія Садового у відставку.
Партія "Слуга народу" оголосила про похід на парламентські вибори.
Деталі бунту в колонії Одеси.
Джерело: 24 канал
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