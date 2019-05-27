Підсумковий випуск новин за 22:00: Перша робоча поїздка Зеленського. Новий Європарламент

У підсумковому випуску новин за 27 травня станом на 22:00 – перше відрядження Зеленського вже на посаді президента до позицій українських військових на Донбасі. Гарант завітав до Станиці Луганської та міста Щастя. В ЄС завершилися вибори до Європарламенту. Для України важливо, хто сформує його: друзі Кремля чи проєвропейські сили.

Також у випуску: Депутати Львівської міської ради хочуть відправити Андрія Садового у відставку. Партія "Слуга народу" оголосила про похід на парламентські вибори. Деталі бунту в колонії Одеси.

Джерело: 24 канал