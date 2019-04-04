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      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ДЕБАТЫ ЗЕЛЕНСКОГО С ПОРОШЕНКОМ
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      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ДЕБАТЫ ЗЕЛЕНСКОГО С ПОРОШЕНКОМ

      Итоговый выпуск новостей за 22: 00: Подготовка дебатов на "Олимпийском". Учения НАТО

      Выпуск новостей 25 Читати новину українською

      В итоговом выпуске новостей за 4 апреля по состоянию на 22:00 – нацгвардейцы окружили стадион после того, как Порошенко пригласил Зеленского сдать анализы на НСК "Олимпийский". Корабли НАТО готовятся к масштабным военным учениям с украинским флотом.

      Также в выпуске:

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      Теги: Новости политики Новости Украины Дебаты Зеленского с Порошенком НАТО Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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