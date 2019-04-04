Итоговый выпуск новостей за 22: 00: Подготовка дебатов на "Олимпийском". Учения НАТО
В итоговом выпуске новостей за 4 апреля по состоянию на 22:00 – нацгвардейцы окружили стадион после того, как Порошенко пригласил Зеленского сдать анализы на НСК "Олимпийский". Корабли НАТО готовятся к масштабным военным учениям с украинским флотом.
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Источник: 24 канал
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