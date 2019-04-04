23:33
4 квіт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ДЕБАТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО З ПОРОШЕНКОМ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Весті Кремля: Як Путін стає античним героєм. Особливе Prado для росіян
      Вєсті Кремля
      22:13, 3 квітня
      Вєсті.UA: Які дебати насправді побачать українці. Добкін теж готується до дебатів
      Вєсті.UA
      20:49, сьогодні
      Захмарні рахунки: про які махінації "Київтеплоенерго" має знати кожен
      ЦРУ
      09:00, 3 квітня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Секретні об’єкти
      Згадати все
      22:09, 3 квітня
      Телеканал новин 24 Програми Випуск новин
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ДЕБАТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО З ПОРОШЕНКОМ

      Підсумковий випуск новин за 22:00: Підготовка дебатів на "Олімпійському". Навчання НАТО

      Випуск новин 99 Читать новость на русском

      У підсумковому випуску новин за 4 квітня станом на 22:00 – нацгвардійці оточили стадіон після того, як Порошенко запросив Зеленського здати аналізи на НСК "Олімпійський". Кораблі НАТО готуються до масштабних військових навчань з українським флотом.

      Також у випуску:

      ЦВК опрацювала 100% онлайн бюлетенів.

      Анатолій Гриценко заявив, що більше не балотуватиметься в президенти.

      blog_ava
      Дебати між Зеленським та Порошенком: що відомо
      сьогодні
      6777
      Теги: Новини України Новини політики Дебати Зеленського з Порошенком Випуск новин НАТО
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Головні новини 4 квітня: епопея з дебатами Зеленського і Порошенка, підрив авто офіцера ООС
      сьогодні , 22:20 Головні новини 4 квітня: епопея з дебатами Зеленського і Порошенка, підрив авто офіцера ООС
      1425
      Дебати кандидатів, відеоролики... Не про це треба говорити!
      сьогодні , 22:00 Дебати кандидатів, відеоролики... Не про це треба говорити!
      Артем Овдієнко 572
      Майбутнє вже тут: техно-прогнози на 2019 рік в Україні
      сьогодні , 21:04 Майбутнє вже тут: техно-прогнози на 2019 рік в Україні
      Яніна Ткачук 640
      НАТО має серйозного противника, і це не Росія, – Washington Post
      сьогодні , 20:11 НАТО має серйозного противника, і це не Росія, – Washington Post
      Світові Медіа 2185
      Дебати між Зеленським та Порошенком: що відомо
      сьогодні , 19:43 Дебати між Зеленським та Порошенком: що відомо
      Анастасія Зазуляк 6775
      Випуск новин за 20:00: Літак з українцями прибув з Кабулу. Жахлива історія на Дніпропетровщині
       23 січня 2018 , 20:54
      Випуск новин за 14:00: Росія не буде платити внески до ПАРЄ. Можливе загострення в зоні АТО
       23 січня 2018 , 15:40
      Підсумковий випуск новин за 22:00: Боротьба із кнопкодавством. Порушення правил паркування
       2 листопада 2018 , 22:58
      Випуск новин 31 жовтня станом на 16:30
       31 жовтня 2015 , 17:37
      Випуск новин за 16:00: Новий етап медреформи. Рейтинги кандидатів у президенти України
       31 січня , 16:50
      Випуск новин за 9:00: Доба на фронті. Українські моряки в полоні РФ
       28 грудня 2018 , 09:50
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук