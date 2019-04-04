Підсумковий випуск новин за 22:00: Підготовка дебатів на "Олімпійському". Навчання НАТО

У підсумковому випуску новин за 4 квітня станом на 22:00 – нацгвардійці оточили стадіон після того, як Порошенко запросив Зеленського здати аналізи на НСК "Олімпійський". Кораблі НАТО готуються до масштабних військових навчань з українським флотом.

Також у випуску: ЦВК опрацювала 100% онлайн бюлетенів. Анатолій Гриценко заявив, що більше не балотуватиметься в президенти.

Джерело: 24 канал