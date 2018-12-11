Итоговый выпуск новостей за 22: 00: Ситуация на фронте. Протесты во Франции

В итоговом выпуске за 11 декабря, по состоянию на 22:00 – пророссийские боевики среди бела дня обстреляли Зайцево и Майорск на Донетчине. После масштабных протестов "желтых жилетов" во Франции президент Макрон согласился выполнить все их требования.

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