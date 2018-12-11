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      РОМАН НАСИРОВ ПРОТЕСТЫ ВО ФРАНЦИИ КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ
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      Телеканал новостей 24 Программы Выпуск новостей
      РОМАН НАСИРОВ ПРОТЕСТЫ ВО ФРАНЦИИ КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ

      Итоговый выпуск новостей за 22: 00: Ситуация на фронте. Протесты во Франции

      Выпуск новостей 40 Читати новину українською

      В итоговом выпуске за 11 декабря, по состоянию на 22:00 – пророссийские боевики среди бела дня обстреляли Зайцево и Майорск на Донетчине. После масштабных протестов "желтых жилетов" во Франции президент Макрон согласился выполнить все их требования.

      Также в выпуске:

      Фигуранта уголовного производства скандального Романа Насирова суд восстановил в должности руководителя ДФС.

      Что необходимо сделать, если вы пострадали от недобросовестного перевозчика.

      СБУ подтвердила, что жена скандального главы контрразведки Сергея Семочко таки имеет российский паспорт.

      Журналиста Джамаля Хашогги посмертно назвали "Человеком года".

      Теги: Война на Донбассе Протесты во Франции Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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