Підсумковий випуск новин за 22:00: Ситуація на фронті. Протести у Франції
У підсумковому випуску за 11 грудня станом на 22:00 – проросійські бойовики серед білого дня обстріляли Зайцеве та Майорськ на Донеччині. Після масштабних протестів "жовтих жилетів" у Франції Президент Еммануель Макрон погодився виконати усі їхні вимоги.
Також у випуску:
Фігуранта кримінального провадження скандального Романа Насірова суд поновив на посаді керівника ДФС.
Що необхідно зробити, якщо ви постраждали від недобросовісного перевізника.
СБУ підтвердила, що дружина скандального голови контррозвідки Сергія Семочка таки має російський паспорт.
Журналіста Джамаля Хашоггі посмертно назвали "Людиною року".
Джерело: 24 канал
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