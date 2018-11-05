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      ЕКАТЕРИНА ГАНДЗЮК ТАРИФЫ НА ГАЗ САНКЦИИ РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ
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      Итоговый выпуск новостей за 22: 00: стрельба в Луцке. "Дело рюкзаков" Авакова

      Выпуск новостей 29 Читати новину українською

      В итоговом выпуске новостей за 5 ноября по состоянию на 22:00 – в Луцке средь бела дня произошла стрельба, в одном из кафе устроили разборки криминальные группировки. Апелляционный суд Киева не удовлетворил жалобу Центра противодействия коррупции на закрытие так называемого "дела рюкзаков" о растрате госсредств.

      Также в выпуске:

      В парламент подали законопроект, который позволит регистрироваться в доме совсем просто, только уведомив электронным письмом регистраторов.

      Только с начала года 2018 года нападений на активистов насчитали более полусотни, в них не нашли ни одного заказчика.

      США ввели самые жестокие санкции в отношении Ирана.

      Теги: Новости Украины Криминальные новости Арест Авакова Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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