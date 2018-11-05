Итоговый выпуск новостей за 22: 00: стрельба в Луцке. "Дело рюкзаков" Авакова
В итоговом выпуске новостей за 5 ноября по состоянию на 22:00 – в Луцке средь бела дня произошла стрельба, в одном из кафе устроили разборки криминальные группировки. Апелляционный суд Киева не удовлетворил жалобу Центра противодействия коррупции на закрытие так называемого "дела рюкзаков" о растрате госсредств.
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Источник: 24 канал
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