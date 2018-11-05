Підсумковий випуск новин за 22:00: Стрілянина у Луцьку. "Справа рюкзаків" Авакова
У підсумковому випуску новин за 5 листопада станом на 22:00 – у Луцьку серед білого дня сталася стрілянина, в одному з кафе влаштували розбірки кримінальні угрупування. Апеляційний суд Києва не задовольнив скаргу Центру протидії корупції на закриття так званої "справи рюкзаків" про розтрату держкоштів.
Також у випуску:
У парламент подали законопроект, який дозволить реєструватись у помешканні зовсім просто, лише повідомивши електронним листом реєстраторів.
Лише з початку року 2018 року нападів на активістів нарахували понад півсотні, з них не знайдено жодного замовника.
США ввели найжортокіші санкції щодо Ірану.
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі