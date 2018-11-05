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      Підсумковий випуск новин за 22:00: Стрілянина у Луцьку. "Справа рюкзаків" Авакова

      Випуск новин 71 Читать новость на русском

      У підсумковому випуску новин за 5 листопада станом на 22:00 – у Луцьку серед білого дня сталася стрілянина, в одному з кафе влаштували розбірки кримінальні угрупування. Апеляційний суд Києва не задовольнив скаргу Центру протидії корупції на закриття так званої "справи рюкзаків" про розтрату держкоштів.

      Також у випуску:

      У парламент подали законопроект, який дозволить реєструватись у помешканні зовсім просто, лише повідомивши електронним листом реєстраторів.

      Лише з початку року 2018 року нападів на активістів нарахували понад півсотні, з них не знайдено жодного замовника.

      США ввели найжортокіші санкції щодо Ірану.

      Теги: Новини України Кримінальні новини Випуск новин Арешт Авакова
      Джерело: 24 канал
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