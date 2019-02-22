Итоговый выпуск новостей за 22: 00: воспоминания о погибшем бойце. Штабы кандидатов

В итоговом выпуске новостей за 22 февраля по состоянию на 22:00 – военный 24-й отдельной механизированной бригады Василий Богоносюк погиб от вражеской пули снайпера недалеко от Марьинки 20 февраля. Его собратья до последнего пытались спасти героя, однако этого сделать не удалось. Журналист 24 канала посетил штабы кандидатов в президенты, некоторые оказались неприступными крепостями.

Также в выпуске: Полтора миллиарда гривен, конфискованные у окружения Януковича, зачислены в казначейство Украины. В Сумах полиция накрыла штаб "Блока Петра Порошенко". Сотни харьковчан собрались, чтобы почтить память жертв кровавого теракта, произошедшего в городе 4 года назад.