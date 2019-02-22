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      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ СЕСТРЫ АННА МАРИЯ ОПАНАСЮК ЕВРОВИДЕНИЕ 2019
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      Телеканал новостей 24 Программы Выпуск новостей
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ СЕСТРЫ АННА МАРИЯ ОПАНАСЮК ЕВРОВИДЕНИЕ 2019

      Итоговый выпуск новостей за 22: 00: воспоминания о погибшем бойце. Штабы кандидатов

      Выпуск новостей 26 Читати новину українською

      В итоговом выпуске новостей за 22 февраля по состоянию на 22:00 – военный 24-й отдельной механизированной бригады Василий Богоносюк погиб от вражеской пули снайпера недалеко от Марьинки 20 февраля. Его собратья до последнего пытались спасти героя, однако этого сделать не удалось. Журналист 24 канала посетил штабы кандидатов в президенты, некоторые оказались неприступными крепостями.

      Также в выпуске:

      Полтора миллиарда гривен, конфискованные у окружения Януковича, зачислены в казначейство Украины.

      В Сумах полиция накрыла штаб "Блока Петра Порошенко".

      Сотни харьковчан собрались, чтобы почтить память жертв кровавого теракта, произошедшего в городе 4 года назад.

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      Теги: Новости Украины Выборы Президента 2019 Жертвы Война на Донбассе Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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