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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ СЕСТРИ АННА МАРІЯ ОПАНАСЮК ЄВРОБАЧЕННЯ 2019
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      Підсумковий випуск новин за 22:00: Спогади про загиблого бійця. Штаби кандидатів

      Випуск новин 34 Читать новость на русском

      У підсумковому випуску новин за 22 лютого станом на 22:00 – військовий 24-ї окремої механізованої бригади Василь Богоносюк загинув від ворожої кулі снайпера неподалік Мар'їнки 20 лютого. Його побратими до останнього намагалися врятувати героя, однак цього зробити не вдалося. Журналіст 24 каналу відвідав штаби кандидатів у президенти, деякі виявились неприступними фортецями.

      Також у випуску:

      Півтора мільярда гривень, конфісковані у оточення Януковича, зараховані до казначейства України.

      У Сумах поліція накрила штаб "Блоку Петра Порошенка".

      Сотні харків'ян зібрались, аби вшанувати жертв кривавого теракту, що стався у місті 4 роки тому.

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      Теги: Новини України Президентські вибори 2019 Випуск новин Війна на Донбасі Жертви
      Джерело: 24 канал
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