Итоговый выпуск новостей за 22: 00: Выпускание эвакуированных из Китая. Инклюзивное образование

В итоговом выпуске новостей за 5 марта по состоянию на 22:00 – украинцев и иностранцев уже выпустили из санатория в Новых Санжарах, где они жили две недели. Все здоровы и могут ехать домой. В Кропивницком наконец начали внедрять стандарты инклюзивного образования. В одном из профтехучилищ студенты с инвалидностью могут обучаться со своими сверстниками.

Также в выпуске В Брюсселе надеются, что украинский Кабмин во главе с Денисом Шмыгалем продолжит реформы. В Черновицкой области ввели карантин из-за коронавируса, чтобы не распространялась болезнь. Пограничники львовского отряда рассказали о первых результатах измерения температуры, так называемого скрининга, у тех, кто заезжает на территорию Украины. Последствия атаки российских военно-воздушных войск в сирийской провинции Идлиб – 16 погибших мирных жителей.