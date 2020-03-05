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      РУСЛАН РЯБОШАПКА КОРОНАВИРУС В УКРАИНЕ НОВОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО ШМЫГАЛЯ
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      РУСЛАН РЯБОШАПКА КОРОНАВИРУС В УКРАИНЕ НОВОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО ШМЫГАЛЯ

      Итоговый выпуск новостей за 22: 00: Выпускание эвакуированных из Китая. Инклюзивное образование

      Выпуск новостей - Читати новину українською

      В итоговом выпуске новостей за 5 марта по состоянию на 22:00 – украинцев и иностранцев уже выпустили из санатория в Новых Санжарах, где они жили две недели. Все здоровы и могут ехать домой. В Кропивницком наконец начали внедрять стандарты инклюзивного образования. В одном из профтехучилищ студенты с инвалидностью могут обучаться со своими сверстниками.

      Также в выпуске

      В Брюсселе надеются, что украинский Кабмин во главе с Денисом Шмыгалем продолжит реформы.

      В Черновицкой области ввели карантин из-за коронавируса, чтобы не распространялась болезнь.

      Пограничники львовского отряда рассказали о первых результатах измерения температуры, так называемого скрининга, у тех, кто заезжает на территорию Украины.

      Последствия атаки российских военно-воздушных войск в сирийской провинции Идлиб – 16 погибших мирных жителей.

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      Теги: Новости Украины Новые Санжары Выпуск новостей
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