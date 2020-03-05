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      РУСЛАН РЯБОШАПКА КОРОНАВІРУС В УКРАЇНІ НОВИЙ УРЯД ШМИГАЛЯ
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      Підсумковий випуск новин за 22:00: Випущення з обсервації евакуйованих. Інклюзивна освіта

      Випуск новин -

      У підсумковому випуску новин за 5 березня станом на 22:00 – українців та іноземців вже випустили із санаторію у Нових Санжарах, де вони жили два тижні. Усі здорові і нарешті можуть їхати додому. У Кропивницькому нарешті почали впроваджувати стандарти інклюзивної освіти. В одному з профтехучилищ студенти з інвалідністю можуть навчатись зі своїми однолітками.

      Також у випуску

      В Брюсселі сподіваються, що український Кабмін на чолі з Денисом Шмигалем продовжить реформи.

      У Чернівецькій області вели карантин через коронавірус, аби не поширювалася недуга.

      Прикордонники львівського загону розповіли про перші результати вимірювання температури, так званого скринінгу, у тих, хто заїжджає на територію України.

      Наслідки атаки російських військово-повітряних військ в сирійській провінції Ідліб – 16 загиблих мирних жителів.

      Коронавірус в Європі: в яких країнах зафіксували Covid-19
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      Теги: Новини України Нові Санжари Випуск новин
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