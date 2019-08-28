Итоговый выпуск новостей за 22: 00: Задержание Богатыревой. Разумков о зарплате депутатов

В итоговом выпуске новостей за 27 августа по состоянию на 22:00 – в Украину вернулась Раиса Богатырева – глава Минздрава времен Януковича. Прямо в аэропорту ее задержали пограничники и сразу же передали Нацполиции. Будущие нардепы будут получать за свою работу 36 тысяч гривен на месяц. И это – без доплат и компенсаций. И лидер партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков считает, что этого недостаточно.

Также в выпуске: Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон подтвердил, что Дональд Трамп встретится с Владимиром Зеленским в Варшаве. Новоизбранные депутаты определились с председателями комитетов будущего парламента. На Львовщине семейный врач самостоятельно усовершенствовала местную больницу. 100 дней президентства Зеленского: первые итоги работы главы государства.

Источник: 24 канал