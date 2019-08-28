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      РАИСА БОГАТЫРЕВА ВЕРХОВНАЯ РАДА ОБМЕН ПЛЕННЫМИ

      Итоговый выпуск новостей за 22: 00: Задержание Богатыревой. Разумков о зарплате депутатов

      Выпуск новостей 33 Читати новину українською

      В итоговом выпуске новостей за 27 августа по состоянию на 22:00 – в Украину вернулась Раиса Богатырева – глава Минздрава времен Януковича. Прямо в аэропорту ее задержали пограничники и сразу же передали Нацполиции. Будущие нардепы будут получать за свою работу 36 тысяч гривен на месяц. И это – без доплат и компенсаций. И лидер партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков считает, что этого недостаточно.

      Также в выпуске:

      Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон подтвердил, что Дональд Трамп встретится с Владимиром Зеленским в Варшаве.

      Новоизбранные депутаты определились с председателями комитетов будущего парламента.

      На Львовщине семейный врач самостоятельно усовершенствовала местную больницу.

      100 дней президентства Зеленского: первые итоги работы главы государства.

       

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      Кто такая Раиса Богатырева: краткая биография
      27 августа
      1527
      Теги: Новости Украины Верховная Рада Раиса Богатырева Дмитрий Разумков Полиция Выпуск новостей Новости политики
      Источник: 24 канал
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