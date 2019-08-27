Підсумковий випуск новин за 22:00: Затримання Богатирьової. Разумков про зарплату депутатів
У підсумковому випуску новин за 27 серпня станом на 22:00 – в Україну повернулася Раїса Богатирьова – очільниця МОЗ часів Януковича. Прямо в аеропорту її затримали прикордонники та одразу ж передали Нацполіції. Майбутні нардепи отримуватимуть за свою роботу 36 тисяч гривень на місяць. І це – без доплат та компенсацій. Та лідер партії "Слуга народу" Дмитро Разумков вважає, що цього недостатньо.
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