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      РАЇСА БОГАТИРЬОВА ВЕРХОВНА РАДА ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ
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      Підсумковий випуск новин за 22:00: Затримання Богатирьової. Разумков про зарплату депутатів

      Випуск новин 154

      У підсумковому випуску новин за 27 серпня станом на 22:00 – в Україну повернулася Раїса Богатирьова – очільниця МОЗ часів Януковича. Прямо в аеропорту її затримали прикордонники та одразу ж передали Нацполіції. Майбутні нардепи отримуватимуть за свою роботу 36 тисяч гривень на місяць. І це – без доплат та компенсацій. Та лідер партії "Слуга народу" Дмитро Разумков вважає, що цього недостатньо.

      Також у випуску: 

      Радник президента США з нацбезпеки Джон Болтон підтвердив, що Дональд Трамп зустрінеться з Володимиром Зеленським у Варшаві.

      Новообрані депутати визначилися із головами комітетів майбутнього парламенту.

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      Теги: Новини України Новини політики Верховна Рада Раїса Богатирьова Дмитро Разумков Поліція Випуск новин
      Джерело: 24 канал
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