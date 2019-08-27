Підсумковий випуск новин за 22:00: Затримання Богатирьової. Разумков про зарплату депутатів

У підсумковому випуску новин за 27 серпня станом на 22:00 – в Україну повернулася Раїса Богатирьова – очільниця МОЗ часів Януковича. Прямо в аеропорту її затримали прикордонники та одразу ж передали Нацполіції. Майбутні нардепи отримуватимуть за свою роботу 36 тисяч гривень на місяць. І це – без доплат та компенсацій. Та лідер партії "Слуга народу" Дмитро Разумков вважає, що цього недостатньо.

Також у випуску: Радник президента США з нацбезпеки Джон Болтон підтвердив, що Дональд Трамп зустрінеться з Володимиром Зеленським у Варшаві. Новообрані депутати визначилися із головами комітетів майбутнього парламенту. На Львівщині сімейна лікарка самотужки вдосконалила місцеву лікарню. 100 днів президентства Зеленського: перші підсумки роботи глави держави.

Джерело: 24 канал