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      ОБМЕН ПЛЕННЫМИ ГАЗОВЫЙ КОНТРАКТ ИТОГИ 2019
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      ОБМЕН ПЛЕННЫМИ ГАЗОВЫЙ КОНТРАКТ ИТОГИ 2019

      Итоговый выпуск новостей за 23:00: Возвращение пленников Кремля. Следующий этап обмена

      Выпуск новостей 15 Читати новину українською

      В итоговом выпуске новостей за 29 декабря по состоянию на 23:00 – самолет с освобожденными пленными приземлился в аэропорту "Борисполь". Их встретили родственники, друзья, а также представители официальных властей, в частности, Владимир Зеленский. В представительстве президента Украины в Крыму отметили, что крымские пленные будут включены в следующий этап освобождения удерживаемых лиц.

      Также в выпуске:

      Масштабный обмен пленными между Украиной и подконтрольными России боевиками завершился. 76 человек, которых незаконно удерживали на Донбассе, вернулись в Украину.

      В рамках обмена пленными Украина передала пророссийским боевикам 123 человека. Среди них – трое харьковских террористов, устроивших взрыв в 2015 году, бразилец Рафаэль Лусварги, которого в Украине приговорили к 13 годам заключения с конфискацией имущества.

      Ангела Меркель и Эммануэль Макрон прокомментировали обмен пленными.

      Обмен пленными между Украиной и боевиками: появилась реакция России
      29 декабря
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      Теги: Украина – Россия Украинцы в плену РФ Обмен пленными Новости Украины Новости Крыма Выпуск новостей
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