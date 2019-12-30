Підсумковий випуск новин за 23:00: Повернення бранців Кремля. Наступний етап обміну

У підсумковому випуску новин за 29 грудня станом на 23:00 – літак із звільненими полоненими приземлився в аеропорту "Бориспіль". Їх зустріли родичі, друзі, а також представники офіційної влади, зокрема, Володимир Зеленський. У представництві президента України в Криму зазначили, що кримські полонені будуть включені до наступного етапу звільнення утримуваних осіб між Україною та Росією.

Також у випуску: Масштабний обмін полоненими між Україною та підконтрольними Росії бойовиками завершився. 76 людей, яких незаконно утримували на Донбасі, повернулися до України. У межах обміну полоненими Україна передала проросійським бойовикам 123 особи. Серед них – троє харківських терористів, які влаштували вибух у 2015 році, бразилець Рафаель Лусваргі, якого в Україні засудили до 13 років ув’язнення з конфіскацією майна. Ангела Меркель і Еммануель Макрон прокоментували обмін полоненими.