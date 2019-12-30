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      ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ ГАЗОВИЙ КОНТРАКТ ПІДСУМКИ 2019
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      ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ ГАЗОВИЙ КОНТРАКТ ПІДСУМКИ 2019

      Підсумковий випуск новин за 23:00: Повернення бранців Кремля. Наступний етап обміну

      Випуск новин 45 Читать новость на русском

      У підсумковому випуску новин за 29 грудня станом на 23:00 – літак із звільненими полоненими приземлився в аеропорту "Бориспіль". Їх зустріли родичі, друзі, а також представники офіційної влади, зокрема, Володимир Зеленський. У представництві президента України в Криму зазначили, що кримські полонені будуть включені до наступного етапу звільнення утримуваних осіб між Україною та Росією.

      Також у випуску:

      Масштабний обмін полоненими між Україною та підконтрольними Росії бойовиками завершився. 76 людей, яких незаконно утримували на Донбасі, повернулися до України.

      У межах обміну полоненими Україна передала проросійським бойовикам 123 особи. Серед них – троє харківських терористів, які влаштували вибух у 2015 році, бразилець Рафаель Лусваргі, якого в Україні засудили до 13 років ув’язнення з конфіскацією майна.

      Ангела Меркель і Еммануель Макрон прокоментували обмін полоненими. 

      Чи повинна людина їсти м'ясо, – відповідь Супрун
      29 грудня
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      Теги: Новини України Обмін полоненими Українці в полоні РФ Україна – Росія Випуск новин Новини Криму
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