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      Итоговый выпуск за 21:00: Зарплаты министров. Финансирование Россией псевдореспублики ЛНР

      Выпуск новостей 44 Читати новину українською

      В итоговом выпуске за 18 января по состоянию на 21:00 – более 200 тысяч Милованову, Пристайко, Малюське и Бабак, и скромные 17 тысяч Дубилету. Такие зарплаты получили министры в декабре. Цифры обнародовал сегодня Кабмин. СБУ раскрыла механизм финансирования псевдореспублики. 30 миллиардов рублей, или 500 миллионов долларов в год – именно столько тратит Россия на поддержку самопровозглашенной ЛНР.

      Также в выпуске:

      В ближайшее время Украина получит черные ящики со сбитого самолета в Иране.

      Порошенко снова вызывают в ГБР.

      Картина Климта, найденная в стене итальянской галереи, таки настоящая. Ее подлинность подтвердили эксперты.


       

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Зарплата Кабинет Министров Украины Новости Луганска Украина – Россия СБУ Выпуск новостей
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