Итоговый выпуск за 21:00: Зарплаты министров. Финансирование Россией псевдореспублики ЛНР
В итоговом выпуске за 18 января по состоянию на 21:00 – более 200 тысяч Милованову, Пристайко, Малюське и Бабак, и скромные 17 тысяч Дубилету. Такие зарплаты получили министры в декабре. Цифры обнародовал сегодня Кабмин. СБУ раскрыла механизм финансирования псевдореспублики. 30 миллиардов рублей, или 500 миллионов долларов в год – именно столько тратит Россия на поддержку самопровозглашенной ЛНР.
Также в выпуске:
В ближайшее время Украина получит черные ящики со сбитого самолета в Иране.
Порошенко снова вызывают в ГБР.
Картина Климта, найденная в стене итальянской галереи, таки настоящая. Ее подлинность подтвердили эксперты.
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
-
Главные новости 18 января: реальные зарплаты министров и Иран отдаст черные ящики сбитого МАУсегодня , 22:29
-
Елизавета II обнародовала окончательное решение относительно Меган Маркл и принца Гаррисегодня , 21:59
-
Самые смешные мемы недели: вакансия премьера, Медведев все и новые развлечения Кивы в Радесегодня , 20:00
Комментарии