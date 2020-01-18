Итоговый выпуск за 21:00: Зарплаты министров. Финансирование Россией псевдореспублики ЛНР

В итоговом выпуске за 18 января по состоянию на 21:00 – более 200 тысяч Милованову, Пристайко, Малюське и Бабак, и скромные 17 тысяч Дубилету. Такие зарплаты получили министры в декабре. Цифры обнародовал сегодня Кабмин. СБУ раскрыла механизм финансирования псевдореспублики. 30 миллиардов рублей, или 500 миллионов долларов в год – именно столько тратит Россия на поддержку самопровозглашенной ЛНР.

Также в выпуске: В ближайшее время Украина получит черные ящики со сбитого самолета в Иране. Порошенко снова вызывают в ГБР. Картина Климта, найденная в стене итальянской галереи, таки настоящая. Ее подлинность подтвердили эксперты.

