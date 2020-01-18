Підсумковий випуск новин за 21:00: Зарплати міністрів. Фінансування Росією псевдореспубліки ЛНР
У підсумковому випуску новин за 18 січня станом на 21:00 – більше 200 тисяч Милованову, Пристайку, Малюсьці та Бабак, і скромні 17 тисяч Дубілета. Такі зарплати отримали міністри у грудні. Цифри оприлюднив сьогодні Кабмін. СБУ розкрила механізм фінансування псевдореспубліки. 30 мільярдів рублів, або 500 мільйонів доларів щороку – саме стільки витрачає Росія на підтримку самопроголошеної ЛНР.
Також у випуску:
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Картина Клімта, знайдена у стіні італійської галереї, таки справжня. Її автентичність підтвердили експерти.
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