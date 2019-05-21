Итоговый выпуск за 22:00: Первые назначения Зеленского. Досрочные парламентские выборы

В выпуске новостей за 21 мая по состоянию на 22:00 – продюсеры и сценаристы "Квартала 95" теперь чиновники Администрации Президента, в частности главой стал Андрей Богдан. В общем, Зеленский подписал 11 кадровых указов. Провести выборы уже через 2 месяца предложил депутатам Зеленский на встрече с главами фракций. Зато решение о роспуске Рады уже опубликовано на сайте Президента.

Также в выпуске: В Киев прибыла миссия Международного валютного фонда. Порошенко потерял статус миллиардера за время президентства. На передовой на Донбассе трое украинских раненых.

Источник: 24 канал