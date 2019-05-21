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      ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 2019 ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ОТСТАВКА ГРОЙСМАНА
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      ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 2019 ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ОТСТАВКА ГРОЙСМАНА

      Итоговый выпуск за 22:00: Первые назначения Зеленского. Досрочные парламентские выборы

      Выпуск новостей 49 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 21 мая по состоянию на 22:00 – продюсеры и сценаристы "Квартала 95" теперь чиновники Администрации Президента, в частности главой стал Андрей Богдан. В общем, Зеленский подписал 11 кадровых указов. Провести выборы уже через 2 месяца предложил депутатам Зеленский на встрече с главами фракций. Зато решение о роспуске Рады уже опубликовано на сайте Президента.

      Также в выпуске:

      В Киев прибыла миссия Международного валютного фонда.

      Порошенко потерял статус миллиардера за время президентства.

      На передовой на Донбассе трое украинских раненых.

      blog_ava
      Биография Андрея Богдана: что известно о новом главе Администрации Президента
      21 мая
      3049
      Теги: Андрей Богдан Владимир Зеленский Парламентские выборы 2019 Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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