Итоговый выпуск за 22:00: Первые назначения Зеленского. Досрочные парламентские выборы
В выпуске новостей за 21 мая по состоянию на 22:00 – продюсеры и сценаристы "Квартала 95" теперь чиновники Администрации Президента, в частности главой стал Андрей Богдан. В общем, Зеленский подписал 11 кадровых указов. Провести выборы уже через 2 месяца предложил депутатам Зеленский на встрече с главами фракций. Зато решение о роспуске Рады уже опубликовано на сайте Президента.
Также в выпуске:
В Киев прибыла миссия Международного валютного фонда.
Порошенко потерял статус миллиардера за время президентства.
На передовой на Донбассе трое украинских раненых.
Источник: 24 канал
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