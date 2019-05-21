Підсумковий випуск за 22:00: Перші призначення Зеленського. Дострокові парламентські вибори

У випуску новин за 21 травня станом на 22:00 – продюсери і сценаристи "Кварталу 95" тепер посадовці Адміністрації Президента, зокрема главою став Андрій Богдан. Загалом, Зеленський підписав 11 кадрових указів. Провести вибори вже за 2 місяці запропонував депутатам Зеленський на зустрічі з головами фракцій. Натомість рішення про розпуск Ради вже опубліковане на сайті Президента.

Також у випуску: До Києва прибула місія Міжнародного валютного фонду. Порошенко втратив статус мільярдера за час президентства. На передовій на Донбасі троє українських поранених.

Джерело: 24 канал