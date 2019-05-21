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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ВІДСТАВКА ГРОЙСМАНА
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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ВІДСТАВКА ГРОЙСМАНА

      Підсумковий випуск за 22:00: Перші призначення Зеленського. Дострокові парламентські вибори

      Випуск новин 46 Читать новость на русском

      У випуску новин за 21 травня станом на 22:00 – продюсери і сценаристи "Кварталу 95" тепер посадовці Адміністрації Президента, зокрема главою став Андрій Богдан. Загалом, Зеленський підписав 11 кадрових указів. Провести вибори вже за 2 місяці запропонував депутатам Зеленський на зустрічі з головами фракцій. Натомість рішення про розпуск Ради вже опубліковане на сайті Президента.

      Також у випуску:

      До Києва прибула місія Міжнародного валютного фонду.

      Порошенко втратив статус мільярдера за час президентства. 

      На передовій на Донбасі троє українських поранених.

      blog_ava
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      Теги: Парламентські вибори 2019 Випуск новин Володимир Зеленський Андрій Богдан
      Джерело: 24 канал
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