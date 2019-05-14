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      СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК ИНАУГУРАЦИЯ ЗЕЛЕНСКОГО ДЕНЬ ВЫШИВАНКИ
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      Телеканал новостей 24 Программы Выпуск новостей
      СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК ИНАУГУРАЦИЯ ЗЕЛЕНСКОГО ДЕНЬ ВЫШИВАНКИ

      Итоговый выпуск за 22:00: Рассмотрение даты инаугурации. Увольнение председателя КС

      Выпуск новостей 331 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 14 мая по состоянию на 22:00 – в Верховной Раде зарегистрировано не менее 7 постановлений, где предлагают разные даты инаугурации, но ни за один из документов еще не проголосовали, перенесли рассмотрение на 16 мая. Председателю Конституционного суда Украины Станиславу Шевчуку выразили недоверие, а потом судьи вообще уволили его с должности судьи.

      Также в выпуске:

      Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что граждан Украины привлекли к кампании по дискредитации одного из кандидатов на пост президента США в 2016 году. Он намекнул, что к этому могут быть причастным директор НАБУ Артем Сытник и нардеп Сергей Лещенко.

      В зоне проведения операции объединенных сил – погибший и двое раненых. Всего с начала суток враг 5 раз открыл огонь по позициям вооруженных сил Украины.

      Уже четвертый день в Полтаве не ездят практически все маршрутки. Частные перевозчики объявили забастовку, требуют повысить цену проезда с 4 до 5 гривен.

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      Теги: Выпуск новостей Новости Украины Владимир Зеленский Верховная Рада Инаугурация Зеленского Конституционный суд
      Источник: 24 канал
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