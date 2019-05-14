Итоговый выпуск за 22:00: Рассмотрение даты инаугурации. Увольнение председателя КС

В выпуске новостей за 14 мая по состоянию на 22:00 – в Верховной Раде зарегистрировано не менее 7 постановлений, где предлагают разные даты инаугурации, но ни за один из документов еще не проголосовали, перенесли рассмотрение на 16 мая. Председателю Конституционного суда Украины Станиславу Шевчуку выразили недоверие, а потом судьи вообще уволили его с должности судьи.

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