Підсумковий випуск за 22:00: Розгляд дати інавгурації. Звільнення голови Конституційного суду

У випуску новин за 14 травня станом на 22:00 – у Верховній Раді зареєстровано щонайменше 7 постанов, де пропонують різні дати інавгурації, але за жоден з документів ще не проголосували, перенесли розгляд на 16 травня. Голові Конституційного суду України Станіславу Шевчуку висловили недовіру, а згодом судді узагалі звільнили його з посади судді.

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У зоні проведення операції об'єднаних сил - загиблий та двоє поранених. Всього з початку доби ворог 5 разів відкрив вогонь по позиціях збройних сил України.

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