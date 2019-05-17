Итоговый выпуск за 22:00: Выход "Народного фронта" из коалиции. Массовые отставки чиновников
В выпуске новостей за 16 мая по состоянию на 22:00 – "Народный фронт" вышел из коалиции, заблокировав роспуск парламента и внеочередные выборы. Но к целостности коалиции есть вопросы, потому что в 2016 году оттуда вышла "Батькивщина", "Самопомощь" и "Радикальная партия". Топ- чиновники массово уходят в отставку. Решили уйти: Павел Климкин, Ирина Луценко, Александр Турчинов и Игорь Райнин.
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Источник: 24 канал
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