Итоговый выпуск за 22:00: Выход "Народного фронта" из коалиции. Массовые отставки чиновников

В выпуске новостей за 16 мая по состоянию на 22:00 – "Народный фронт" вышел из коалиции, заблокировав роспуск парламента и внеочередные выборы. Но к целостности коалиции есть вопросы, потому что в 2016 году оттуда вышла "Батькивщина", "Самопомощь" и "Радикальная партия". Топ- чиновники массово уходят в отставку. Решили уйти: Павел Климкин, Ирина Луценко, Александр Турчинов и Игорь Райнин.

Также в выпуске: В Киеве стартовал юбилейный 15 фестиваль Tattoo Collection 2019. На Житомирщине пронесся мощный ураган. Российские кадровые военные зашли в оккупированный Донецк. Зеленский пригласил украинцев присоединиться к шествию из Мариинского парка перед инаугурацией.

Источник: 24 канал