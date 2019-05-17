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      КОАЛИЦИЯ ИНАУГУРАЦИЯ ЗЕЛЕНСКОГО СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК
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      КОАЛИЦИЯ ИНАУГУРАЦИЯ ЗЕЛЕНСКОГО СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК

      Итоговый выпуск за 22:00: Выход "Народного фронта" из коалиции. Массовые отставки чиновников

      Выпуск новостей 45 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 16 мая по состоянию на 22:00 – "Народный фронт" вышел из коалиции, заблокировав роспуск парламента и внеочередные выборы. Но к целостности коалиции есть вопросы, потому что в 2016 году оттуда вышла "Батькивщина", "Самопомощь" и "Радикальная партия". Топ- чиновники массово уходят в отставку. Решили уйти: Павел Климкин, Ирина Луценко, Александр Турчинов и Игорь Райнин.

      Также в выпуске:

      В Киеве стартовал юбилейный 15 фестиваль Tattoo Collection 2019.

      На Житомирщине пронесся мощный ураган.

      Российские кадровые военные зашли в оккупированный Донецк.

      Зеленский пригласил украинцев присоединиться к шествию из Мариинского парка перед инаугурацией.

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      17 мая
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      Теги: Народный фронт Александр Турчинов Ирина Луценко Павел Климкин Коалиция Верховная Рада Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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