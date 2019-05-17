Підсумковий випуск за 22:00: Вихід "Народного фронту" з коаліції. Масові відставки чиновників
У випуску новин за 16 травня станом на 22:00 – "Народний фронт" вийшов з коаліції, заблокувавши розпуск парламенту і позачергові вибори. Але до цілісності коаліції є питання, бо у 2016 році звідти вийшла "Батьківщина", "Самопоміч" та "Радикальна партія". Українські топ-чиновники масово йдуть у відставки. Так, з посади вирішили піти: Павло Клімкін, Ірина Луценко, Олександр Турчинов та Ігор Райнін.
Також у випуску:
У Києві стартував ювілейний 15 фестиваль Tattoo Collection 2019.
На Житомирщині пронісся потужний буревій.
Російські кадрові військові зайшли до окупованого Донецька.
Зеленський запросив українців приєднатися до ходи з Маріїнського парку перед інавгурацією.
Джерело: 24 канал
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