Підсумковий випуск за 22:00: Вихід "Народного фронту" з коаліції. Масові відставки чиновників

У випуску новин за 16 травня станом на 22:00 – "Народний фронт" вийшов з коаліції, заблокувавши розпуск парламенту і позачергові вибори. Але до цілісності коаліції є питання, бо у 2016 році звідти вийшла "Батьківщина", "Самопоміч" та "Радикальна партія". Українські топ-чиновники масово йдуть у відставки. Так, з посади вирішили піти: Павло Клімкін, Ірина Луценко, Олександр Турчинов та Ігор Райнін.

Також у випуску: У Києві стартував ювілейний 15 фестиваль Tattoo Collection 2019. На Житомирщині пронісся потужний буревій. Російські кадрові військові зайшли до окупованого Донецька. Зеленський запросив українців приєднатися до ходи з Маріїнського парку перед інавгурацією.

Джерело: 24 канал