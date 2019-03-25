Итоговый выпуска новостей за 21:00: Опросы экзит-пола. Предатель в Мариуполе
В итоговом выпуске новостей за 25 марта по состоянию на 21:00 – в день выборов на участке к избирателям будут подходить и анонимно спрашивать, за кого отдали голос, представители Национального экзит-пола. Его данные после завершения голосования будут сверять подсчетами Центральной избирательной комиссии. Заместитель начальника Донецкого областного военкомата в Мариуполе Юрий Аушев ушел к боевикам.
Также в выпуске:
В Одессе простились с погибшим в автогонках парнем.
Украинцам, чтобы проголосовать не по месту регистрации во втором туре, нужно повторить процедуру изменения места голосования.
В Украине может появиться закон о легализации оружия. Меморандум об этом подписали кандидат в президенты Анатолий Гриценко и глава Украинской ассоциации владельцев оружия.
Источник: 24 канал
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