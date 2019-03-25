Итоговый выпуска новостей за 21:00: Опросы экзит-пола. Предатель в Мариуполе

В итоговом выпуске новостей за 25 марта по состоянию на 21:00 – в день выборов на участке к избирателям будут подходить и анонимно спрашивать, за кого отдали голос, представители Национального экзит-пола. Его данные после завершения голосования будут сверять подсчетами Центральной избирательной комиссии. Заместитель начальника Донецкого областного военкомата в Мариуполе Юрий Аушев ушел к боевикам.

Также в выпуске: В Одессе простились с погибшим в автогонках парнем. Украинцам, чтобы проголосовать не по месту регистрации во втором туре, нужно повторить процедуру изменения места голосования. В Украине может появиться закон о легализации оружия. Меморандум об этом подписали кандидат в президенты Анатолий Гриценко и глава Украинской ассоциации владельцев оружия.

Источник: 24 канал