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      НУРСУЛТАН НАЗАРБАЕВ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 НАФТОГАЗ
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      НУРСУЛТАН НАЗАРБАЕВ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 НАФТОГАЗ

      Итоговый выпуска новостей за 21:00: Опросы экзит-пола. Предатель в Мариуполе

      Выпуск новостей 133 Читати новину українською

      В итоговом выпуске новостей за 25 марта по состоянию на 21:00 – в день выборов на участке к избирателям будут подходить и анонимно спрашивать, за кого отдали голос, представители Национального экзит-пола. Его данные после завершения голосования будут сверять подсчетами Центральной избирательной комиссии. Заместитель начальника Донецкого областного военкомата в Мариуполе Юрий Аушев ушел к боевикам.

      Также в выпуске:

      В Одессе простились с погибшим в автогонках парнем.

      Украинцам, чтобы проголосовать не по месту регистрации во втором туре, нужно повторить процедуру изменения места голосования.

      В Украине может появиться закон о легализации оружия. Меморандум об этом подписали кандидат в президенты Анатолий Гриценко и глава Украинской ассоциации владельцев оружия.

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      Теги: Новости Украины Выборы Президента 2019 Украина – Россия Выпуск новостей Новости Мариуполя
      Источник: 24 канал
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