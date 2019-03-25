Підсумковий випуску новин за 21:00: Опитування екзит-полу. Зрадник у Маріуполі
У підсумковому випуску новин за 25 березня станом на 21:00 – у день виборів на дільниці до виборців підходитимуть і анонімно питатимуть, за кого віддали голос, представники Національного екзит-полу. Саме його дані після завершення голосування звірятимуть із підрахунками Центральної виборчої комісії. Заступник начальника Донецького обласного військкомату в Маріуполі Юрій Аушев утік до бойовиків.
Також у випуску:
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Джерело: 24 канал
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