Підсумковий випуску новин за 21:00: Опитування екзит-полу. Зрадник у Маріуполі

У підсумковому випуску новин за 25 березня станом на 21:00 – у день виборів на дільниці до виборців підходитимуть і анонімно питатимуть, за кого віддали голос, представники Національного екзит-полу. Саме його дані після завершення голосування звірятимуть із підрахунками Центральної виборчої комісії. Заступник начальника Донецького обласного військкомату в Маріуполі Юрій Аушев утік до бойовиків.

Також у випуску: В Одесі попрощалися із загиблим в автоперегонах хлопцем. Українцям, аби проголосувати не за місцем реєстрації у другому турі, потрібно повтори процедуру зміни місця голосування. В Україні може з'явитися закон про легалізацію зброї. Меморандум про це підписали кандидат у президенти Анатолій Гриценко і голова Української асоціації власників зброї.

Джерело: 24 канал