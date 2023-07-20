СМИ сообщили, что Баканов получил удостоверение от Совета адвокатов Полтавской области. Сообщается, что там он сдал экзамены в квалификационно-дисциплинарной комиссии.

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Кроме того, Баканов прошел стажировку, которая длилась полгода. Впоследствии он получил удостоверение, а также принес присягу. Почему именно Полтавщина, пока точно неизвестно.

Это может быть регистрация места жительства (прописка по старому), это может быть право собственности, которое подтверждается извлечением из реестра, это может быть и на основании пользования помещением (договор аренды),

– говорится в сообщении.

Что о Баканове говорили в Офисе Президента

Ранее в Офисе Президента подтверждали, что по состоянию на 2023 год Баканов, уволенный в июле 2022 года, находится в Украине. Федор Вениславский подчеркивал, что экс-глава СБУ "находится по месту жительства в центре государства".

Ранее стало известно, что в СБУ было назначено служебное расследование. Оно уже завершено. В то же время, никаких деталей украинцам пока не сообщили.