Бариста Иван Белоус соревновался в приготовлении кофе в джезве. Конкурс проходил в столице Дании – Копенгагене.

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Что известно о бронзе украинца

В компании "Идеалист кофе" рассказали, что Иван Белоус получил бронзу на Мировом чемпионате по джезве, пропустив вперед только Францию и Турцию.

Очень круто!.. Вся команда "Идеалист кофе" гордится тобой,

– отметили в компании.

В Мировом чемпионате по кофе назвали пятерку лучших барист:

Джордан Тахнакян, Франция, Кевсер Атмака, Турция, Иван Белоусов, Украина, Эмануэле Бернабей, Италия, Плай, Канада.

Иван Белоус завоевал бронзу на Мировом чемпионате по джезве / Фото Ивана Белоусова

Кстати, бариста Иван Белоусов родился в Кременчуге и работает с кофе уже 8 лет. Изданию "Кременчуг Today" он рассказывал, что больше всего любит кофе в джезве или эспрессо.

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Бариста признавался, что для того, чтобы преодолеть сложности, приходилось отказываться от привычной жизни в пользу тренировок: "Часто тренировки были до самой ночи. Относительно трудностей у меня есть интересное правило: когда ты на своем месте и двигаешься в правильном направлении, то сама судьба тебе помогает".

