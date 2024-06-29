Бариста Іван Білоус змагався у приготуванні кави в джезві. Конкурс проходив у столиці Данії – Копенгагені.

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Що відомо про бронзу українця

У компанії "Ідеаліст кава" розповіли, що Іван Білоус здобув бронзу на Світовому чемпіонаті з джезви, пропустивши вперед тільки Францію та Туреччину.

Дуже круто!..Вся команда "Ідеаліст кави" пишається тобою,

– відзначили у компанії.

У Світовому чемпіонаті з кави назвали п'ятірку найкращих барист:

Джордан Тахнакян, Франція⁣, Кевсер Атмака, Туреччина⁣, Іван Білоусов, Україна⁣, Емануеле Бернабей, Італія⁣, Плай, Канада⁣.

Іван Білоус здобув бронзу на Світовому чемпіонаті з джезви / Фото Івана Білоусова

До речі, бариста Іван Білоусов народився в Кременчуці та працює з кавою вже 8 років. Виданню "Кременчук Today" він розповідав, що найбільше любить каву у джезві або еспресо.

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Бариста зізнавався, що для того, щоб подолати складнощі, доводилось відмовлятись від звичного життя на користь тренувань: "Часто тренування були до самої ночі. Стосовно труднощів у мене є цікаве правило: коли ти на своєму місці та рухаєшся у правильному напрямку, то сама доля тобі допомагає".

