В "УкрОборонПроме" назначили нового генерального директора: что о нем известно

Об этом сообщили на странице компании.

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Что известно о новом руководителе?

Решение об назначении Ивана Юрьевича Гаврилюка наблюдательный совет принял после конкурсного отбора и финальных собеседований с кандидатами. Поиск и предварительную оценку претендентов проводило украинское представительство международной компании Amrop Partnership.

В компании отметили, что опыт Гаврилюка и его понимание потребностей Сил обороны Украины должны способствовать развитию предприятия, наращиванию производственных мощностей и укреплению украинского оборонно-промышленного комплекса.

Там также подчеркнули, что назначение нового генерального директора является очередным этапом трансформации "УкрОборонПрома" в современную, эффективную и конкурентоспособную оборонную компанию.

Напомним, летом тогдашний генеральный директор АО "Украинская оборонная промышленность" Герман Сметанин объявил о завершении работы на своем посту. Он поблагодарил президента, правительство, военное командование, правоохранительные органы, предприятия оборонной отрасли и коллектив компании за совместную работу. Также он пожелал успехов своему преемнику.

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Его отставка произошла после заявлений Владимира Зеленского о предстоящих кадровых решениях в "Укроборонпроме". Президент говорил об изменениях после российского удара по складу боеприпасов одного из предприятий группы в Вишневом Киевской области.

Тогда глава государства сообщил о значительных потерях и пострадавших, а также заявил, что по факту атаки возбуждено уголовное дело. В то же время официально не сообщалось, что увольнение Сметанина напрямую связано с этой атакой.