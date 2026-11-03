В "УкрОборонПромі" призначили нового гендиректора: що про нього відомо

Про це повідомили на сторінці компанії.

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Що відомо про нового керівника?

Рішення щодо Івана Юрійовича Гаврилюка наглядова рада ухвалила після конкурсного відбору та фінальних співбесід із кандидатами. Пошук і попередню оцінку претендентів проводило українське представництво міжнародної компанії Amrop Partnership.

У компанії зазначили, що досвід Гаврилюка та його розуміння потреб Сил оборони України мають сприяти розвитку підприємства, нарощуванню виробничих спроможностей і зміцненню українського оборонно-промислового комплексу.

Там також наголосили, що призначення нового генерального директора є черговим етапом трансформації "УкрОборонПрому" в сучасну, ефективну та конкурентоспроможну оборонну компанію.

Нагадаємо, влітку тодішній генеральний директор АТ "Українська оборонна промисловість" Герман Сметанін оголосив про завершення роботи на посаді. Він подякував президенту, уряду, військовому командуванню, правоохоронцям, підприємствам оборонної галузі та колективу компанії за спільну роботу. Також він побажав успіхів своєму наступнику.

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Його відставка відбулася після заяв Володимира Зеленського про майбутні кадрові рішення в "Укроборонпромі". Президент говорив про зміни після російського удару по складу боєприпасів одного з підприємств групи у Вишневому на Київщині.

Тоді глава держави повідомив про значні втрати та постраждалих, а також заявив, що за фактом атаки відкрили кримінальне провадження. Водночас офіційно не повідомлялося, що звільнення Сметаніна безпосередньо пов'язане з цим ударом.