Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Макаровского городского голову Вадима Токаря.

Смотрите также Первым сбил ракеты, которые летели на Киев, – командование ПС о роли Устименко в обороне Украины

Что известно о Герое Иване Голотвине

Защищая Украину от оккупантов на Купянском направлении, 27 июня погиб солдат Иван Владимирович Голотвин. Он служил в воинской части А4844

Иван Голотвин не дожил несколько дней до своего 28-летия. Он родился 2 июля 1997 года в Киеве. Но жил защитник в Макаровском районе. С 2017 года Иван Голотвин проживал в селе Ситняки. Там вместе с семьей молодой человек мечтал о счастливой и мирной жизни. Но полномасштабная война изменила спокойную жизнь семьи. В октябре 2023 года Иван Владимирович ушел на фронт защищать Украину. Иван Голотвин был внешним пилотом (оператором) БпЛА в отделении беспилотных авиационных комплексов взвода беспилотных авиационных комплексов стрелкового батальона.

Воина ждали домой жена, двое детей и другие родные.

С честью выполнил свой воинский долг и отдал жизнь за каждого из нас. Склоняем головы в уважении к выполненному долгу и бережем в сердцах светлую память о защитнике Украины,

– написал Вадим Токарь.

В четверг, 3 июля, Ивана Голотвина похоронили на кладбище в Ситняках.

24 Канал выражает искренние соболезнования семье Героя Ивана Голотвина. Вечная ему память и слава! Склоняем головы в скорби.