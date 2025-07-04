Про це пише 24 Канал з посиланням на Макарівського міського голову Вадима Токаря.

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Що відомо про Героя Івана Голотвіна

Захищаючи Україну від окупантів на Куп'янському напрямку, 27 червня загинув солдат Іван Володимирович Голотвін. Він служив у військовій частині А4844

Іван Голотвін не дожив кілька днів до свого 28-річчя. Він народився 2 липня 1997 року в Києві. Але жив захисник в Макарівському районі. З 2017 року Іван Голотвін проживав у селі Ситняки. Там разом з родиною молодий чоловік мріяв про щасливе й мирне життя. Але повномасштабна війна змінила спокійне життя сім'ї. У жовтні 2023 року Іван Володимирович пішов на фронт захищати Україну. Іван Голотвін був зовнішнім пілотом (оператором) БпЛА в відділенні безпілотних авіаційних комплексів взводу безпілотних авіаційних комплексів стрілецького батальйону.

Воїна чекали додому дружина, двоє дітей та інші рідні.

З честю виконав свій військовий обов’язок і віддав життя за кожного з нас. Схиляємо голови у пошані до виконаного обов’язку і бережемо в серцях світлу пам'ять про захисника України,

– написав Вадим Токар.

У четвер, 3 липня, Івана Голотвіна поховали на кладовищі у Ситняках.

24 Канал висловлює щирі співчуття родині Героя Івана Голотвіна. Вічна йому пам'ять і слава! Схиляємо голови в скорботі.