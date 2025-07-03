3 липня у центрі Києва відбулося прощання з підполковником, Героєм України Максимом Устименком. Йому на момент загибелі було лише 32 роки. Поховають захисника на Київщині, передає 24 Канал.

Дивіться також "Шансів не було": у ПвК "Захід" розповіли про загибель пілота винищувача F-16 Максима Устименка

Мав унікальний бойовий досвід

Під час прощання з пілотом F-16 підполковником Максимом Устименком військове командування розповіло про його унікальний шлях і роль у повітряній обороні України.

Так, заступник командувача Повітряних сил генерал Сергій Голубцов згадав, як Максим ще у 2016-му був серед перших випускників, які опанували бойові літаки. З 15 пілотів того випуску шестеро вже загинули.

Генерал Олег Захарчук зауважив, що Устименко був заступником командира з льотної підготовки, саме він мав формувати майбутнє української бойової авіації.

Також генерал додав, що дії Максима дозволили усвідомити, як діяти в умовах комбінованих атак. Устименко першим знищив ракети, які летіли на Київ, і допоміг сформувати нову логіку оборони столиці. Його досвід і рішучість стали основою для розгортання зони чергування в північному напрямку.

За словами Захарчука, Устименко був одним із тих, завдяки кому народився образ "Привид Києва".

Це був пілот, який знав і любив свою справу, розумів потенціал F-16 і вмів реалізовувати його на повну,

– наголосив Захарчук.