Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на луцкого городского голову Игоря Полищука. Он выразил соболезнования родным и близким покойного.

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Что известно о погибшем

Иван Литвин был жителем села Тарасово Луцкой городской территориальной общины. Его призвали на службу в состав воинской части на должность водителя 2-го стрелкового отделения 2-го стрелкового взвода 3-й стрелковой роты.

Солдат погиб во время выполнения боевого задания по защите территориальной целостности и независимости Украины в районе населенного пункта Малиновка Донецкой области.

Вечная память, честь и почет Герою!

– написал мэр Луцка.

Напомним, ранее о еще одной потере сообщили в Вишневской сельской территориальной общине. В пятницу, 6 июня, на фронте из-за российского FPV-дрона погиб 20-летний лейтенант Назар Матейчук.