Так, он продолжил пользоваться элитными автомобилями. Кроме того, Наумов также занимается строительством коттеджного городка.

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Как сейчас живет экс-полицейский Наумов

В 2020 году Ивана Наумова уволили из органов власти из-за расследования Bihus.Info о работе комплекса отдыха его семьи во время карантина.

Несмотря на это, по состоянию на май 2022 года возле забора комплекса отдыха начато новое строительство. Застройка под названием NAVY Village – эксклюзивный коттеджный городок, расположенный на 20 гектарах земли в Вышгородском районе Киевской области. После завершения строительства роскошный комплекс состоит из гостиницы, спа-центра, яхтенного причала и 75 коттеджей, стоимость которых будет колебаться от 12 до 23 миллионов гривен за единицу.



Стоимость домов в коттеджном городке Наумова / Фото Bihus.Info

В то же время в Государственной инспекции архитектуры и градостроительства Украины предоставили информацию журналистам, что официальных разрешений на строительство на выделенных участках нет.

Хотя Наумов больше не связан с властями, он сохранил экстравагантный образ жизни, в частности, благодаря использованию роскошных автомобилей. Недавно он получил доверенность на управление Aston Martin DBX 2021 года выпуска, зарегистрированный на его друга Олега Кошеля. Наумов уточнил, что автомобиль не его собственный.

Автомобиль, которым пользуется сейчас Наумов / Фото Bihus.Info

Однако журналисты наблюдали, как он регулярно пользуется Mercedes-Benz GLC 43 2020 года выпуска, который сейчас оценивается примерно в 60 тысяч долларов. Интересно, что этот автомобиль зарегистрирован на бывшую жену Наумова.



У Наумова также есть элитный Mercedes-Benz / Фото Bihus.Info

Кроме того, у сына экс-полицейского, Николая, также есть элитный автомобиль. В 2021 году он приобрел Tesla Model 3 2019 года выпуска, в среднем стоимостью от 25 до 30 тысяч долларов США.

Как живет сейчас Иван Наумов / Видео с ютуб-канала Bihus.Info

Журналисты возмутились несоответствию между заявленными доходами Наумова, его сына и его друга Олега Кошеля и их чрезмерными расходами и приобретенными активами. Несмотря на эти вопросы, Наумов не дал никаких объяснений СМИ относительно происхождения своего состояния, в то же время представляясь обычным пенсионером, который ищет дополнительные источники дохода.