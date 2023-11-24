Так, він продовжив користуватися елітними автомобілями. Крім того, Наумов також займається будівництвом котеджного містечка.

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Як зараз живе експоліцейський Наумов

У 2020 році Івана Наумова звільнили з органів влади через розслідування Bihus.Info про роботу відпочинкового комплексу його родини під час карантину.

Попри це, станом на травень 2022 року біля паркану відпочинкового комплексу розпочато нове будівництво. Забудова під назвою NAVY Village - ексклюзивне котеджне містечко, розташоване на 20 гектарах землі у Вишгородському районі Київської області. Після завершення будівництва розкішний комплекс складатиметься з готелю, спа-центру, яхтового причалу та 75 котеджів, вартість яких коливатиметься від 12 до 23 мільйонів гривень за одиницю.



Вартість будинків у котеджному містечку Наумова / Фото Bihus.Info

Водночас у Державній інспекції архітектури та містобудування України надали інформацію журналістам, що офіційних дозволів на будівництво на виділених ділянках – немає.

Хоча Наумов більше не пов’язаний з владою, він зберіг екстравагантний спосіб життя, зокрема завдяки використанню розкішних автомобілів. Нещодавно він отримав довіреність на керування Aston Martin DBX 2021 року випуску, який зареєстрований на його друга Олега Кошеля. Наумов уточнив, що автомобіль не його власний.

Автомобіль, яким користується зараз Наумов / Фото Bihus.Info

Проте журналісти спостерігали, як він регулярно користується Mercedes-Benz GLC 43 2020 року випуску, який нині оцінюється приблизно в 60 тисяч доларів. Цікаво, що цей автомобіль зареєстрований на колишню дружину Наумова.



У Наумова також є елітний Mercedes-Benz / Фото Bihus.Info

Крім того, у сина експоліцейського, Миколи, також є елітний автомобіль. У 2021 році він придбав Tesla Model 3 2019 року випуску, в середньому вартістю від 25 до 30 тисяч доларів США.

Як живе зараз Іван Наумов / Відео з ютуб-каналу Bihus.Info

Журналісти обурилися щодо невідповідності між заявленими доходами Наумова, його сина та його друга Олега Кошеля та їхніми надмірними витратами та придбаними активами. Попри ці запитання, Наумов не надав жодних пояснень ЗМІ щодо походження своїх статків, натомість представляючись звичайним пенсіонером, який шукає додаткові джерела доходу.