Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Скала-Подольскую общину и Сергея Надала.

Смотрите также Год мечтал о яблоке: на фронте погиб воин Дмитрий Шаповалов, который вернулся из плена в 2023

Иван Романишин погиб на войне

На войне погиб защитник Романишин Иван. Герой родился в 1989 году и был жителем поселка Скала-Подольская, что в Тернопольской области.

Воин погиб 11 июня в районе населенного пункта Новоандреевка Запорожской области в результате удара FPV- дрона противника.



Иван Романишин погиб на войне / Фото с сайта Скала-Подольской общины

Погиб защитник Виталий Коваль

Виталия Коваля считали пропавшим без вести с 7 июня, но, к сожалению, подтвердили худшее: он погиб. Защитник погиб в Донецкой области.

"Улетел в небесные полки, защищая родную землю от врага защитник Коваль Виталий Андреевич. Героически завершил свой путь на земле на 48-м году жизни, выполняя боевую задачу в Донецкой области", – написал мэр Тернополя Надал.