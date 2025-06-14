Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Скала-Подольскую общину и Сергея Надала.
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Иван Романишин погиб на войне
На войне погиб защитник Романишин Иван. Герой родился в 1989 году и был жителем поселка Скала-Подольская, что в Тернопольской области.
Воин погиб 11 июня в районе населенного пункта Новоандреевка Запорожской области в результате удара FPV- дрона противника.
Иван Романишин погиб на войне / Фото с сайта Скала-Подольской общины
Погиб защитник Виталий Коваль
Виталия Коваля считали пропавшим без вести с 7 июня, но, к сожалению, подтвердили худшее: он погиб. Защитник погиб в Донецкой области.
"Улетел в небесные полки, защищая родную землю от врага защитник Коваль Виталий Андреевич. Героически завершил свой путь на земле на 48-м году жизни, выполняя боевую задачу в Донецкой области", – написал мэр Тернополя Надал.