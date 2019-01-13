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      Иванка Трамп может возглавить Всемирный банк: кто еще в списке кандидатов

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      У Всемирного банка будет новый глава
      У Всемирного банка будет новый глава / Фото из открытых источников

      Американские СМИ называют четырех главных кандидатов на пост президента Всемирного банка, среди которых ярко выделяется фамилия Трамп – дочь президента Дональда Трампа Иванка может возглавить финансовый институт мирового значения.

      Об этом сообщило Financial Times.

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      Действующий глава Всемирного банка Джим Ен Ким, американец корейского происхождения, уходит в отставку с 1 февраля 2019 года – несмотря на то, что срок его полномочий истекал бы лишь в 2022 году. Сам Ким, банкир по профессии и врач по образованию, заявляет, что имеет целью вернуться к работе в частном секторе в области экономики.

      Кім Ен Джим
      До 1 февраля 2019 – действующий глава Всемирного банка Джим Ен Ким

      Что такое Всемирный банк?Банк основан в 1944 году и до сих пор является одной из крупнейших в мире финансовых организаций. В настоящее время осуществляет свою деятельность более чем в 100 развивающихся странах, оказывая финансовую и консультационную помощь с целью повышения уровня жизни в этих странах в целом и улучшения жизни беднейшего населения в частности. Банк разрабатывает стратегии помощи для каждой из своих стран-клиентов в сотрудничестве с государственными органами, неправительственными организациями и частным сектором. Во Всемирный банк входят только два института – Международный банк реконструкции и развития и Международная ассоциация развития. Президентом Всемирного банка всегда избирается гражданин США, поскольку Штаты являются крупнейшим акционером банка.

      Тем временем в перечень кандидатов на замещение должности главы Всемирного банка входят:

      Нимрата Никки Рандхава Хейли – происходит из семьи мигрантов из Индии, сейчас губернатор штата Южная Каролина с 2011 года, член "Республиканской партии" и 29-й Постоянный представитель США при ООН;

      Ніккі Хейлі
      Никки Хейли

      Дэвид Малпас – также республиканец, заместитель министра финансов США по международным делам, а до этого – советник по экономическим вопросам Дональда Трампа;

      Маллпас
      Дэвид Малпас

      Марк Эндрю Грин – республиканец, как и Трамп, а также администратор Агентства США по международному развитию;

      Марк Грін
      Марк Грин

      И, наконец, Иванка Трамп – американская бизнесвумен, фотомодель, писательница и, по совместительству, дочь президента США Дональда Трампа

      Іванка Трамп
      Иванка Трамп

      Однако до избрания председателя, то есть до середины февраля, исполнять обязанности руководителя банка будет Кристалина Георгиева, в настоящее время исполнительный директор Международного банка реконструкции и развития и Международной ассоциации развития.

      Напомним, 18 декабря Совет исполнительных директоров Всемирного банка одобрил предоставление Украине гарантии на 750 миллионов долларов на поддержку государственной политики. Транши Украина должна получить до конца января 2019 года.

      Теги: Банки Новости США Всемирный банк Иванка Трамп
      Источник: 24 Канал
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