16:07
13 січ 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ТОМОС ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 КІР ДЖЕФФ БЕЗОС
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Путін та яйця. Шпигун-артилерист
      Вєсті Кремля
      19:25, 12 січня
      Вєсті.UA. Жир: Сюрприз під ялинку. Релігійна отвєточка Ляшка
      Вєсті.UA
      18:48, 12 січня
      На які дурощі "Укрзалізниця" спускає мільйони: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 11 січня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Українські музичні кліпи. Частина 1
      Згадати все
      12:18, 12 січня
      Телеканал новин 24 Новини Новини світу
      ТОМОС ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 КІР ДЖЕФФ БЕЗОС

      Іванка Трамп може очолити Світовий банк: хто ще у переліку кандидатів

      106 Читать новость на русском
      У Світового банку буде новий очільник
      У Світового банку буде новий очільник / Фото з відкритих джерел

      Американські ЗМІ називають чотирьох головних кандидатів на посаду президента Світового банку, серед яких яскраво виділяється прізвище Трамп – донька президента Дональда Трампа Іванка може очолити фінансову інституцію світового значення.

      Про це повідомило Financial Times.

      Читайте також: Іванка Трамп зворушливо привітала свого чоловіка з днем народження: деталі

      Чинний голова Світового банку Джим Ен Кім, американець корейського походження, йде у відставку з 1 лютого 2019 року – попри те, що термін його повноважень спливав би лише у 2022 році. Сам Кім, банкір за професією та лікар за освітою, заявляє, що має на меті повернутися до роботи у приватному секторі в царині економіки.

      Кім Ен Джим
      До 1 лютого 2019 – чинний голова Світового банку Джим Ен Кім

      Що таке Світовий банк?Банк заснований у 1944 році і досі є однією з найбільших у світі фінансових організацій. Наразі здійснює свою діяльність у понад 100 країнах, що розвиваються, надаючи фінансову й консультаційну допомогу з метою підвищення рівня життя у цих країнах загалом і поліпшення життя найбіднішого населення зокрема. Банк розробляє стратегії допомоги для кожної зі своїх країн-клієнтів у співпраці з державними органами, неурядовими організаціями й приватним сектором. До Світового банку входять лише дві інституції – Міжнародний банк реконструкції та розвитку та Міжнародна асоціація розвитку. Президентом Світового банку завжди обирається громадянин США, оскільки Штати є найбільшим акціонером банку.

      Тим часом у перелік кандидатів на заміщення посади голови Світового банку входять: 

      Німрата Ніккі Рандхава Хейлі – походить з родини мігрантів із Індії, наразі губернатор штату Південна Кароліна з 2011 року, член "Республіканської партії" та 29-й Постійний представник США при ООН;

      Ніккі Хейлі
      Ніккі Хейлі

      Девід Малпас – також республіканець, заступник міністра фінансів США з міжнародних справ, а до того – радник з економічних питань Дональда Трампа;

      Маллпас
      Девід Малпас

      Марк Ендрю Грін – республіканець, як і Трамп, а також адміністратор Агентства США з міжнародного розвитку;

      Марк Грін
      Марк Грін

      І, нарешті, Іванка Трамп – американська бізнесвумен, фотомодель, письменниця, і, за сумісництвом, донька президента США Дональда Трампа

      Іванка Трамп
      Іванка Трамп

      Однак до обрання голови, тобто до середини лютого, виконувати обов'язки керівника банку буде Крісталіна Георгієва, наразі виконавчий директор Міжнародного банку реконструкції та розвитку і Міжнародної асоціації розвитку. 

      Нагадаємо, 18 грудня Рада виконавчих директорів Світового банку схвалила надання Україні гарантії на 750 мільйонів доларів на підтримку державної політики. Транші отримати Україна повинна до кінця січня 2019 року.

      Теги: Іванка Трамп Світовий банк Новини США Банки
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Топ-10 найбільш очікуваних споруд 2019 року
      сьогодні , 16:01 Топ-10 найбільш очікуваних споруд 2019 року
      Наталя Сколоздра 19
      Під патронатом Кремля: як Бойко та Порошенко створюють нові схеми для корупційного заробітку
      сьогодні , 14:00 Під патронатом Кремля: як Бойко та Порошенко створюють нові схеми для корупційного заробітку
      Сергій Лещенко 645
      Жити в борг було легко, або Не заздрю наступному Президенту України
      сьогодні , 13:00 Жити в борг було легко, або Не заздрю наступному Президенту України
      Артем Овдієнко 1159
      Красиві привітання на Старий Новий рік у прозі та віршах
      сьогодні , 12:54 Красиві привітання на Старий Новий рік у прозі та віршах
      26241
      Сію-сію, посіваю: віншування на Старий Новий рік українською мовою
      сьогодні , 10:57 Сію-сію, посіваю: віншування на Старий Новий рік українською мовою
      22380
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук