Іванка Трамп може очолити Світовий банк: хто ще у переліку кандидатів

Американські ЗМІ називають чотирьох головних кандидатів на посаду президента Світового банку, серед яких яскраво виділяється прізвище Трамп – донька президента Дональда Трампа Іванка може очолити фінансову інституцію світового значення.

Про це повідомило Financial Times.

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Чинний голова Світового банку Джим Ен Кім, американець корейського походження, йде у відставку з 1 лютого 2019 року – попри те, що термін його повноважень спливав би лише у 2022 році. Сам Кім, банкір за професією та лікар за освітою, заявляє, що має на меті повернутися до роботи у приватному секторі в царині економіки.



До 1 лютого 2019 – чинний голова Світового банку Джим Ен Кім

Що таке Світовий банк?Банк заснований у 1944 році і досі є однією з найбільших у світі фінансових організацій. Наразі здійснює свою діяльність у понад 100 країнах, що розвиваються, надаючи фінансову й консультаційну допомогу з метою підвищення рівня життя у цих країнах загалом і поліпшення життя найбіднішого населення зокрема. Банк розробляє стратегії допомоги для кожної зі своїх країн-клієнтів у співпраці з державними органами, неурядовими організаціями й приватним сектором. До Світового банку входять лише дві інституції – Міжнародний банк реконструкції та розвитку та Міжнародна асоціація розвитку. Президентом Світового банку завжди обирається громадянин США, оскільки Штати є найбільшим акціонером банку.

Тим часом у перелік кандидатів на заміщення посади голови Світового банку входять:

Німрата Ніккі Рандхава Хейлі – походить з родини мігрантів із Індії, наразі губернатор штату Південна Кароліна з 2011 року, член "Республіканської партії" та 29-й Постійний представник США при ООН;



Ніккі Хейлі

Девід Малпас – також республіканець, заступник міністра фінансів США з міжнародних справ, а до того – радник з економічних питань Дональда Трампа;



Девід Малпас

Марк Ендрю Грін – республіканець, як і Трамп, а також адміністратор Агентства США з міжнародного розвитку;



Марк Грін

І, нарешті, Іванка Трамп – американська бізнесвумен, фотомодель, письменниця, і, за сумісництвом, донька президента США Дональда Трампа



Іванка Трамп

Однак до обрання голови, тобто до середини лютого, виконувати обов'язки керівника банку буде Крісталіна Георгієва, наразі виконавчий директор Міжнародного банку реконструкції та розвитку і Міжнародної асоціації розвитку.

Нагадаємо, 18 грудня Рада виконавчих директорів Світового банку схвалила надання Україні гарантії на 750 мільйонів доларів на підтримку державної політики. Транші отримати Україна повинна до кінця січня 2019 року.