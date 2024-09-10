Фигуранты помогали в получении отсрочки или избежания военной службы через систему "Оберіг". Всем подозреваемым грозит до 10 лет заключения.

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На чем зарабатывали работники ТЦК на Ивано-Франковщине

Утром 10 сентября в Нацполиции сообщили о том, что на взятках были разоблачены заместитель руководителя Ивано-Франковского областного ТЦК и двух служащих РТЦК.

Каждый из фигурантов наладил свою коррупционную схему помощи лицам, желающих получить электронный код для идентификации в системе "Оберіг", отсрочить или избежать военной службы,

– рассказали правоохранители.

Они добавили, что за свои услуги фигуранты получали от 2 тысяч гривен до 1 тысячи долларов, все зависело от "сложности вопроса".

Сейчас всем должностным лицам было сообщено о подозрениях за принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом. Всем подозреваемым грозит до 10 лет тюрьмы и лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет, с конфискацией имущества.