Неприятная и опасная ситуация произошла 29 октября в ТРЦ "Панорама PLAZA".

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Несмотря на то, что Центр вакцинации работает до 20:00 согласно графику, желающие вакцинироваться заблокировали медиков с угрозами не выпустить, пока не провакцинируют всех до последнего посетителя,

– сообщили в пресс-службе коммунального предприятия.

Конфликт удалось разрешить благодаря вмешательству сотрудников полиции.

"Обращаемся к жителям и гостям города: медики работают для вас и с вами, но они обычные люди, мамы, дочери и жены. И, зачастую, просто уставшие и заработанные", – добавили в Центре.

Преждевременно окончилась вакцина

Издание "Галка", ссылаясь на комментарии участников конфликта, пишет, что скандал возник из-за преждевременного окончания количества вакцины.

Я пришла в 16:00 – отпросилась с работы. Никто нам заранее не сказал, что каких-то вакцин не хватает. А потом, когда собралось более 100 человек – осталось 32 дозы, потом 17, потом 12,

– рассказала франковчанка Лилия Головацкая

"Не обвиняем медиков – хотим, чтобы им обеспечили лучшие условия и что-то сделали с нами, потому что мы не вакцинированы и образовалась толпа", – добавила женщина.

По данным издания, 29 октября там работали две бригады. Одна – с самого утра. Всю вакцину, 370 доз использовали, а другую партию не привезли. И в 19:15 в указанном центре использовали последнюю дозу.

Обратите внимание! Прикарпатье с 30 октября перешло в красную карантинную зону. В области начали действовать жесткие ограничения, предусматриваемые прежде всего для невакцинированных граждан.

Желающие привиться заблокировали медиков в центре вакцинации: смотрите видео